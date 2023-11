Promozione, è un Legino formato playoff. Tobia: “Ottimo inizio nonostante le assenze. Pensiamo a salvarci il prima possibile”

Savona. Un Legino d’alta classifica: è una formazione combattiva e pronta a giocarsela contro chiunque la squadra vista in questo inizio di stagione. Nonostante gli infortuni infatti, i verdeblù al momento si trovano in piena zona playoff, un traguardo che, se centrato, sarebbe storico per la società del presidente Piero Carella.

Fabio Tobia, allenatore di Semperboni e compagni, ha commentato il match che domenica scorsa ha visto i suoi battere il Finale tra le mura amiche del Ruffinengo: “Abbiamo sconfitto una squadra di ottima caratura disputando una buona partita. Per quando ci riguarda credo che gli errori compiuti due anni fa abbiano fatto scuola. Alleno da 15 anni ma sinceramente non ricordo di aver mai avuto a disposizione un gruppo di giocatori affiatato come quello di quest’anno. Adesso da domenica inizierà un trittico di partite che ci permetterà di capire chi siamo davvero, ci aspettano delle sfide affascinanti proprio come quella andata in scena contro il Finale”.

» leggi tutto su www.ivg.it