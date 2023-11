Stella, il sindaco Castellini dichiara guerra ai “bisonti gommati”

Stella. Una notte di lavoro non è bastata a ripristinare la situazione sulla provinciale che collega la frazione di Teglia al comune dell’entroterra, perché solo dopo le 14 di oggi si è tornati alla normalità. Quasi 12 ore per risolvere il problema. Vigili del fuoco, carabinieri, sindaco in prima persona, ma non solo, coinvolti nell’emergenza traffico in seguito al tir che nella notte si è incastrato tra le curve strette che portano a San Martino.

Sicuramente ingannato dal navigatore, a causa dell’autostrada chiusa, ha intrapreso un percorso che si è rivelato una “trappola”. Non è il primo caso del genere. Cresce l’esasperazione fra residenti, automobilisti e addetti ai lavori. Il sindaco Andrea Castellini propone, con urgenza, di aprire un tavolo tecnico per eliminare questo tipo di problemi che, con frequenza, paralizzano un’intera vallata. “Questa foto per farvi capire la particolare situazione che, ciclicamente, viviamo qui a Stella ogni volta che l’autostrada, durante le ore notturne, chiude dei tratti che toccano i caselli che vanno da Albisola a Savona, quindi tutte le notti d’inverno” inizia così il suo sfogo, Andrea Castellini che spiega “i bisonti gommati, come li chiamo io, quando trovano queste chiusure notturne non hanno nessun tipo di chiara indicazione da parte di Autostrade per l’Italia per potersi indirizzare al primo casello aperto lungo la medesima direzione percorsa sino a quel momento. Da qui inizia il nostro incubo: gli autisti che transitano per Stella mettono quindi le indicazioni tramite il navigatore del cellulare”. E fa un esempio “il tir percorre l’autostrada A10 per poi svoltare sulla A6 verso Torino una volta raggiunta Savona, il tutto per raggiungere Aqui Terme. Ahimè” rimarca “il bisonte della strada trova l’autostrada chiusa al casello di Arenzano per lavori in corso dalle 22 alle 6 del mattino. Da lì il navigatore del telefono, assolutamente inadatto e insufficiente, ma gratis, gli indica una scorciatoia. Ed è così che succede quello che abbiamo visto dalle 2 e 30 di questa notte fino a a oggi pomeriggio dopo le 14. Quasi 12 ore dove sono intervenuti”.

