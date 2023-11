Toti: “Chiaramente e nettamente con strale e il suo diritto di difendersi dal terrorismo di Hamas”

“Oggi siamo qui per ricordare una delle pagine più buie della nostra storia. E poche settimane fa, appena è accaduto quell’ignobile attacco alle popolazioni vicine alla striscia di Gaza da parte dei terroristi di Hamas, la prima cosa che abbiamo voluto fare è stata quella di manifestare tutta la solidarietà e vicinanza allo Stato di Israele e alle popolazioni colpite, attraverso lo schermo della Regione che spesso utilizziamo per messaggi importanti alla cittadinanza. Lo abbiamo fatto con un messaggio molto semplice, ‘Con Israele, con la democrazia’, perché in questi casi ogni distinguo o ragionamento laterale sarebbe mal posto. Oggi dobbiamo essere chiaramente, nettamente, in modo assoluto, senza se e senza ma con lo Stato di Israele e io suo diritto di difendersi. Ci sarà tempo e modo di analizzare la politica e fare ulteriori ragionamenti ma non oggi, perché non renderemmo onore neppure a questo nostro momento di raccoglimento e ricordo”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti intervenuto in Galleria Mazzini a Genova, a conclusione della marcia in ricordo della deportazione degli ebrei di Genova, durante la seconda guerra mondiale.

“Oggi ricordiamo anni lontani che, decennio dopo decennio, speravamo tutti di non rivedere mai più e che talvolta invece vediamo rievocare anche in alcuni simboli della nostra civilissima Europa. Questo ci preoccupa ancora di più – ha proseguito il presidente della Regione Liguria – ed è la ragione per cui sono particolarmente colpito che a questa iniziativa vi siano rappresentanti di tutte le forze politiche, anche con visioni del mondo diverse e talvolta opposte, unite nella solidarietà in ricordo di quella storia, che deve farci costruire un futuro diverso e migliore. A tutti voi, a tutta la comunità ebraica di questa città e a tutto il popolo ebraico e allo Stato di Israele, l’abbraccio e la vicinanza di Regione Liguria, che non vengono da oggi: il nostro è stato il primo Consiglio regionale a votare una condanna durissima di Hamas definendolo un’organizzazione terroristica. È un segno netto e inequivocabile. Credo che questa marcia debba essere ricordata ogni giorno, perché ogni giorno – ha concluso Toti – dobbiamo ricordare quell’orrore perché non si perpetui e agire senza ipocrisia perché quell’orrore non possa ripetersi”.

