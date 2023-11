Vadese, finalmente la prima gioia in campionato. Monte: “Ci voleva, vittoria dedicata a Brondo”

Savona. Un enorme sospiro di sollievo. È una Vadese ancora convalescente ma vincente la squadra che domenica ha trovato la prima gioia stagionale in campionato contro una Priamar mai doma e capace di portarsi in vantaggio grazie al sigillo di Tuci.

A ribaltare il parziale e l’umore in casa azzurrogranata sono state le reti di Pulina e Vallone, due gol che hanno mandato in archivio sul 2-1 un match appassionante. “La situazione relativa alla non vittoria stava iniziando a pesare – ammette mister Fabrizio Monte -. Domenica abbiamo provato una grande soddisfazione. La Priamar non è una squadra facile da affrontare, inoltre eravamo consapevoli del fatto che per noi fosse già uno scontro diretto nonostante dall’inizio del campionato siano passate soltanto poche giornate. Avevamo bisogno di questa vittoria, la squadra era un po’ giù di morale. Purtroppo l’unica nota negativa è stata l’infortunio di Fabio Brondo, giocatore a cui dedichiamo questi tre punti fondamentali”.

