Calcio. La San Filippo Yepp cede solo al gol di Hamati. Torregrossa e Rotiroti: “Affrontato il match con lo spirito giusto”

Albenga. Grande prova di squadra e di spessore per la San Filippo Yepp contro il Vadino. Derby perso solo per un guizzo di Hamati, che è stata forse l’unica vera azione pericolosa del match. Ottima solidità difensiva e qualche tiro insidioso dei giallorossi verso la porta avversaria, hanno permesso alla squadra di Torregrossa e Rotiroti di uscire dal confronto a testa alta.

Squadra arrivata al match con importanti defezioni dimostrando a tutti che, anche con qualche giocatore in meno, non sarà una passeggiata affrontare la squadra dell’albenganese: “Abbiamo affrontato una squadra molto più avanti di noi in classifica, sopratutto con qualche elemento d’esperienza in più. Oggi chi era in campo ha affrontato la gara con lo spirito giusto, come anche in tutte le altre uscite. Terza partita persa per 1 a 0 con qualche disattenzione su palla inattiva, ma la squadra sta crescendo ed è migliorata rispetto all’anno scorso. Il progetto è partito infatti la scorsa stagione, ci riteniamo soddisfatti siccome quest’anno ci stiamo giocando al meglio tutte le partite, anche contro le squadre che ambiscono al titolo”.

