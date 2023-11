Camogli: “Quei terribili sfiatatoi privati piazzati su suolo pubblico”

Da Tito Degregori, Comitato di tutela ambientale (camuffare gli sfiatatoi con arbusti significa sottrarre altro spazio ai parcheggi e impegnare ulteriormente i giardinieri già oberati di lavoro. Gli sfiatatoi stanno bene così, monumento e monito m.m.)

I sei antiestetici sfiatatoi a servizio dei box interrati privati che escono come funghi dall’area pubblica dell’ex scalo, testimoniano come la loro ingombrante e deturpante presenza debba essere al più presto camuffata da verdi profumate essenze atte a fare dimenticare che forse esisteva altra soluzione per l’installazione degli stessi nella parte di proprietà pubblica.

