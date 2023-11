Camogli: Teatro Sociale, domenica concerto aperitivo col Duo Max Planck

Dalla Fondazione Teatro Sociale di Camogli

Si intitola “Portraits” il programma del Concerto Aperitivo del 5 novembre, alle ore 12.00, il consueto appuntamento domenicale in cui il Teatro Sociale di Camogli propone l’apprezzata formula del concerto nel Ridotto preceduto da un raffinato aperitivo nel Foyer. “Portraits” perché i brani proposti dal Duo Max Planck, ovvero Francesca Giordanino al violino e Marco De Masi al violoncello, sono dei veri e propri ritratti (o meglio, autoritratti) dei rispettivi autori. Brani, cioè, che riassumono meglio di altri l’essenza dello stile di chi li ha composti. In un’ideale galleria fatta di suoni, dunque, il Duo Max Planck passerà in rassegna le figure di Bohuslav Martinů (1890-1959), Niccolò Paganini (1782-1840), Astor Piazzolla (1921-1992) e Johan Alvorsen (1864-1935). Due autori noti affiancati a due di più rara esecuzione, per una proposta originale e ricercata.

