Canale Lunense, dal ministero 4 milioni per le condotte irrigue: più efficienza e risparmio idrico dell’85 per cento

Dal Ministero dell’Agricoltura un finanziamento da quasi quattro milioni per rinnovare e rendere più efficienti le infrastrutture irrigue del Canale Lunense. Risorse intercettate dal Consorzio di bonifica e irrigazione di Via Paci – che quest’anno ha traguardato il secolo di vita – con un progetto, pensato e realizzato all’interno della struttura consortile, che riguarda la sostituzione delle canalette a scorrimento superficiale con linee intubate a pressione, che consentiranno di risparmiare acqua e di gestire meglio la risorsa idrica, in linea con l’obiettivo di ammodernamento della rete di distribuzione. L’intervento finanziato in particolare prevede la sostituzione delle condotte presenti in località Cerlasca, nel territorio del comune di Vezzano Ligure, e la realizzazione di una nuova diramazione, sempre a pressione, del distretto irriguo della piana di Marinella. L’ottenimento del finanziamento e il relativo progetto sono stati presentati stamani nella sede del Consorzio, iniziativa che ha visto in platea numerosi volti istituzionali e la classe 4G dell’Agrario di Sarzana e che è stato aperto dalla lettura del saluto istituzionale del sottosegretario al Masaf, sen. Patrizio La Pietra, e di quello, di cui si è fatta portatrice la consigliera regionale Daniela Menini, del vice presidente e assessore all’Agricoltura regionale Alessandro Piana.

“Il progetto finanziato – così stamani la presidente del Consorzio, Francesca Tonelli – è un passo avanti verso un sistema più efficiente e sostenibile. Il sistema attuale, che ha compiuto cento anni, richiede un lavoro manuale e continuo da parte di operai e acquaioli che gestiscono l’alimentazione dei 150 km di canalette alimentate da poco meno di 80 bocchette sul canale principale. Il progetto prevede la realizzazione di condotte in pressione che ridurranno le perdite d’acqua, miglioreranno la qualità e la distribuzione dell’acqua, e raggiungeranno le aree più produttive a vocazione agricola. L’obiettivo finale è avere un sistema moderno, telecontrollato e di precisione, che risponda alle sfide della crisi idrica e dei cambiamenti climatici. Questo non è un traguardo, ma una tappa di una piccola rivoluzione dell’irrigazione. Oggi parliamo della linea finanziata ma abbiamo pronti altri progetti su altre linee, già presentati sui portali DANIA e PNISSI di cui abbiamo già dato evidenza alla Regione. Parliamo di interventi per la realizzazione di laghetti e micro-laghetti dove poter raccogliere l’acqua da aver disponibile in piccoli serbatoi naturali e di produzione di energia sostenibile, ad esempio mini e micro-produzione idroelettrica diffusa, fotovoltaico flottante. Parliamo di creazione di comunità energetiche e di riusi dell’acqua ovvero ipotesi di riutilizzo dei reflui. Abbiamo inoltre una serie di progetti sperimentali con le scuole in materia di irrigazione di precisione, più naturalmente tutti gli interventi di resilienza in relazione ai cambiamenti climatici”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com