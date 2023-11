Carceri, a Genova la presentazione del Libro Bianco di Aiga, dedicato a Papa Francesco

Genova. Arriva il ‘Libro Bianco sulle Carceri’, redatto a cura dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati mediante l’Osservatorio Nazionale AIGA sulle Carceri (ONAC). La sua presentazione ufficiale si terrà sabato 4 novembre 2023 dalle ore 15.00 presso la Casa Circondariale di Genova-Pontedecimo. Non un luogo casuale, perché, – fa sapere l’AIGA in una nota – il Libro Bianco è stato stampato e rilegato dai detenuti del carcere ligure nella tipografia legatoria che si trova all’interno dell’istituto.

Anche la dedica, a Sua Santità Papa Francesco, non è casuale. I giovani avvocati sono stati ricevuti dal Papa a margine dell’udienza generale del 6 settembre scorso. “Papa Francesco – racconta il Presidente dei giovani avvocati Francesco Paolo Perchinunno – ci ha ricevuto e ha dato la propria benedizione ad un progetto che proprio dalle sue parole prende ispirazione: “la verità è una compagna inseparabile della giustizia e della misericordia. Tutt’e tre unite, sono essenziali per costruire la pace e, d’altra parte, ciascuna di esse impedisce che le altre siano alterate. […] La verità non deve, di fatto, condurre alla vendetta, ma piuttosto alla riconciliazione e al perdono” (dall’Enciclica “Fratelli Tutti”).

» leggi tutto su www.genova24.it