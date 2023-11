Cestistica Spezzina a Empoli per il quinto turno

Dopo la battuta d’arresto casalinga con Costa Masnaga, la Cestistica torna in campo sabato 4 novembre alle ore 20:30 alla Palestra Lazzeri di Empoli, ospite dell’USE Rosa Scotti. Questo confronto della quinta giornata del girone A vede sfidarsi due squadre che si erano già affrontate in pre-season, con una vittoria per parte. La compagine toscana è a metà classifica e reduce da due sconfitte consecutive, una nel derby toscano con San Giovanni Valdarno e l’altra con Giussano, mentre la squadra spezzina ha uno score di 1-1 nelle ultime due gare disputate. Le bianconere, inoltre, hanno il secondo miglior attacco del campionato, dietro soltanto alla capolista Castelnuovo Scrivia, unica rimasta a punteggio pieno. Le ex-bianconere Angelica Castellani e Katrin Stoichkova, con 14,5 e 11,8 punti di media a partita, sono le due principali risorse offensive della formazione allenata da coach Alessio Cioni, con Laura Manetti a dare supporto con 8,5 punti e 10 rimbalzi di media. La direzione di gara è stata affidata a Marco Vittori di Castorano (AP) e Andrea Mammoli di Perugia.

