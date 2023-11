Chiavari: la Lega Navale regala l’edizione numero 16 di “Uomini e navi”

Dall’ufficio stampa della Lega Navale Italiana, sezione Chiavari-Lavagna

Ritorna la rassegna culturale Uomini e Navi, quest’anno già alla sua sedicesima edizione. Il

ciclo di incontri (10 in tutto) è curato come sempre dalla Lega Navale sezione Chiavari-Lavagna guidata dalla presidente Monica Corte e si avvale del Comune di Chiavari, con la

partecipazione di Marina Chiavari, Acquario Costa e C.S.T.N. (Centro Studi Tradizioni

Nautiche).

Come sempre, al centro degli incontri ci saranno l’uomo e il mare osservati da diversi punti

di vista: fatti, immagini e racconti di naviganti nella storia e contemporanei. Non solo parole

e proiezioni, alcuni appuntamenti avranno anche una loro esposizione e i presenti potranno

toccare con mano quanto a loro raccontato.

Gli eventi – dieci in tutto – si svolgeranno al porto turistico di Chiavari, box numero 51, e si

svolgeranno il sabato alle ore 17. L’ingresso è libero e aperto a tutti. Si parte sabato 11

novembre, com’è tradizione, con l’esperto di storia culturale territoriale Giorgio “Getto”

Viarengo.

