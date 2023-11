Container elettrici come batterie per le navi, l’idea ambiziosa della start-up ShapEN

Genova. È “ShapEN – Shaping Energy” il vincitore assoluto dell’undicesima edizione di SMARTcup Liguria, il concorso per idee d’impresa generate da spin-off universitari e start-up imprenditoriali di Regione Liguria e organizzato da Filse. Si tratta di un’azienda innovativa che mira a decacarbonizzare l’industria del trasporto marittimo, fornendo servizi di noleggio, gestione e logistica dei container elettrici che fungono da batteria per le navi portacontainer. ShapEN – Shaping Energy (parte della categoria Clean – Tech & Energy) si aggiudica anche la menzione speciale “Green&Blue” del Gruppo GEDI (media partner del Premio Nazionale dell’Innovazione).

Tra i vincitori dell’edizione 2023 ci sono anche Electroblaze (categoria Industrial), il progetto di uno scaldabagno elettrico di nuova concezione, ad alta efficienza che garantisce basso consumo e che eviterà per sempre quel momento in cui arriva l’acqua fredda mentre stiamo facendo la doccia; “Aurelio” (categoria Ict), un navigatore mototuristico e cicloturistico che porterà l’utente alla scoperta dei migliori panorami e delle strade più interessanti per i motociclisti. Infine, Real Move (categoria Industrial): tratta di una soluzione di motion capture facile ed intuitiva da configurare, in grado di catturare e digitalizzare in tempo reale i movimenti umani.

» leggi tutto su www.genova24.it