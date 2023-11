Il maltempo investe l’alta Toscana: tre vittime e 40mila persone senza elettricità

Allagamenti, frane e smottamenti a causa della forte linea temporalesca persistente che si è scaricata sulla Toscana a partire da ieri, in un’ampia zona che va da Livorno all’Alto Mugello. Ci sono tre vittime accertate, tra cui due anziani in provincia di Prato. A questa mattina erano oltre mille gli interventi a Campi Bisenzio, Cerreto Guidi, Carmignano, Prato, Montemurlo, Quarrata, province di Pisa e Livorno. Enel sta intervenendo sulle circa 40.000 utenze ancora senza corrente anche con gruppi elettrogeni.

Particolarmente grave la situazione a Prato, dove sono esondati il Bisenzio e moltissimi torrenti minori, tra cui Vella e Bardena. Scuole chiuse e l’invito del sindaco a non uscire di casa e salire ai piani alti. Lunghissimo l’elenco delle strade non percorribili. La linea ferroviaria Prato-Pistoia è interrotta in quanto allagata. I treni da Firenze arrivano a Prato

