Il mare flagella coste e stabilimenti alle Cinque Terre e in riviera: danni per milioni di euro

Una mareggiata che si è tramutata in un flagello lungo tutte le coste spezzine ma a pagare il prezzo più alto sono tutte quelle località con accesso diretto al mare, belle d’estate, meravigliose sempre ma caratterizzate dalla fragilità dovuta proprio alla presenza costante del salmastro. E questa volta il valore aggiunto del mare si è trasformato in una falce: le onde hanno travolto le coste, i flutti si sono spinti fino all’entrata delle case e sulle passeggiate. Uno spettacolo incredibile, suggestivo e anche se c’è chi dice che la “libecciata” c’era da aspettarsela la situazione si è tradotta in danni per milioni di euro in lungo e in largo: a partire dal comune di Porto Venere per poi allargarsi verso le coste delle Cinque Terre, superandole arrivando a Levanto, Bonassola dove il mare ha spostato le imbarcazioni come sassolini e sbattendole come stracci per spingersi oltre, fino alla Val di Magra dove gli stabilimenti di Marinella sono stati invasi dai detriti. In città alla Spezia, invece, qualcuno a Fossamastra ha dovuto prendere il kayak un po’ come atto di protesta e un po’ per segnalare un disagio evidente. Questo scenario si è ripetuto, fatto salvo forse per la canoa, in tutta la bella e fragile Liguria tanto che l’amministrazione regionale ha già annunciato lo Stato di emergenza, facendo anche una tirata d’orecchie ai troppi curiosi che affascinati dal clima tempestoso si sono avventurati in situazioni di potenziale rischio. A Monterosso, solo per citare una località spezzina, nella zona di Fegina ci sono state più cadute, a Vernazza il video dell’acqua che invade il carruggio ha fatto il giro del mondo come il monito di chi quella terra la conosce fin troppo bene e lancia un monito a chi si fa prendere dall’entusiasmo e si avventura dove non deve.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com