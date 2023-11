Il mare grosso e una falla nella sala macchine, Guardia costiera spezzina concede “luogo rifugio” a nave mercantile in difficoltà

Intorno alle 11.30 del 31 ottobre, la sala operativa della Capitaneria di Porto della Spezia veniva informata della presenza di una nave da carico battente bandiera Liberiana, di quasi 160 metri, al di fuori dell’area di competenza sebbene prossima a questa, la quale presentava una falla di ridotte dimensioni che comportava l’ingresso d’acqua nella sala macchine. A causa delle avverse condizioni meteorologiche presenti in zona, che impedivano allo stesso mercantile – inizialmente ancorato in rada – di attendere l’ingresso nel porto di destinazione (previsto per il giorno 3 novembre), veniva richiesto dalla stessa di dirigere presso il porto della Spezia, quale porto più vicino, dove “rifugiarsi” e poter intervenire sulle avarie riportate a causa degli effetti della burrasca in corso.

