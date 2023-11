Il pesto testimonial della nuova campagna di promozione per la Liguria

La Liguria sbarca a Londra per una nuova iniziativa di promozione internazionale portando nelle principali città del mondo la prima delle sue eccellenze, il #Pesto, Masterpiece of Liguria. Simbolo di una specialità invidiata e gustata in tutto il mondo, un gigantesco mortaio, completo degli ingredienti di base del pesto e del suo pestello, rappresenterà la nostra regione in corrispondenza delle principali fiere turistiche del mondo, diventando occasione di incontro e conoscenza con la Liguria non solo degli operatori ma anche e soprattutto degli opinion maker e dei cittadini delle grandi città nel mondo. Prima tappa, Londra. Dal 6 all’8 novembre infatti, in occasione della presenza della Liguria alla fiera del turismo mondiale WTM World Travel Market, #Pesto, Masterpiece of Liguria sbarca nella capitale del Regno Unito navigando sul Tamigi promuovendo la più grande eccellenza del nostro territorio. E sarà anche l’occasione per assistere ad una delle semifinali del campionato mondiale del pesto organizzata da Regione Liguria in collaborazione con Camera di Commercio che il 6 novembre individuerà uno dei protagonisti della finale che si svolgerà a Genova a marzo.

“Un mortaio gigante di 6 metri d’altezza per 8 metri di larghezza sarà protagonista di un’installazione che navigherà su una chiatta sul Tamigi, partendo dai Royal Docks verso il centro di Londra, fino al Big Ben – commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -. Un’iniziativa d’impatto, pensata per promuovere e celebrare la Liguria. Dopo quella dedicata al mare, record nazionale di Bandiere blu, e ai nostri splendidi borghi, la nuova campagna di promozione e valorizzazione del territorio è quindi dedicata a uno dei nostri simboli, sua maestà il pesto. Una campagna che parte da Londra e che verrà poi replicata in altre capitali europee e del mondo. L’obiettivo è quello di ampliare sempre di più la diffusione di un messaggio che sta portando risultati straordinari e assolutamente concreti: la Liguria è la meta turistica perfetta per ogni tipo di turista, perché è capace di soddisfare le esigenze e le aspettative di tutti. Innanzitutto, ovviamente, con un’enogastronomia celebre in tutto il mondo, basti pensare che la parola pesto è il termine italiano più conosciuto al mondo dopo pizza, e che la Liguria ha ben 300 Prodotti Agroalimentari Tradizionali, a conferma dell’eccezionale qualità dei suoi prodotti, frutto di una terra piccola, difficile da lavorare, ma ricchissima. E oltre a questo la Liguria ha, appunto, il mare più bello d’Italia, 36 borghi certificati con la Bandiera arancione o inseriti nel circuito Borghi più belli d’Italia, ben 10 parchi che tutelano oltre un decimo della superficie regionale”.

