Istituto Italo Calvino, open day il 16 dicembre e il 16 gennaio: il tecnico dal “cuore” umanistico

Genova. Due open day, il 16 dicembre (9-13) e il 16 gennaio (14.30-18.30) per l’Istituto Italo Calvino di Sestri Ponente. Potrà essere l’occasione, per ragazzi e ragazze, per scoprire i percorsi di studio e i locali della scuola.

L’istituto ITALO CALVINO

Tra i valori che vorrei fossero tramandati al prossimo millennio c’è soprattutto questo: d’una letteratura che abbia fatto proprio il gusto dell’ordine mentale e della esattezza, l’intelligenza della poesia e nello stesso tempo della scienza e della filosofia

Italo Calvino, Lezioni Americane

Questo è per noi quello che anche la scuola deve perseguire.

