Lo sport riparte in Liguria: tra gli over35 spopola il fitness, gli under18 preferiscono le discipline tradizionali

Liguria. Sulla base dei dati di gestori di impianti, enti e federazioni sportive, elaborati da Rete Maker, i primi due mesi della stagione sportiva 2023-24 evidenziano come i cittadini hanno ripreso a frequentare i centri sportivi liguri, con un incremento dell’assiduità nelle frequentazioni. I liguri hanno raddoppiato la partecipazione media settimanale alle attività sportive.

La maggior ripresa si registra tra gli over 35, con un aumento nelle attività di fitness a terra, pilates, yoga, paddle e tennis. Le presenze per il fitness in acqua, inclusi la classica AcquaGym, Hidrobyke e AcquaWalking, superano quelle registrate prima dell’epidemia di COVID-19. A seguire, vi è un ritorno degli under 18 agli sport tradizionali, tra cui pallavolo, ginnastica artistica, pallacanestro, arti marziali e calcio.

