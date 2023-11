Genova. Il mare l’ha inghiottita in un sol boccone, come fosse una caramella. La veranda del ristorante Golfo Paradiso, a Camogli, è stata distrutta dalla mareggiata in atto sulla costa della Liguria.

Il video è stato pubblicato dalla pagina facebook del Meteorologo Ignorante, Gianfranco Saffioti, che in queste ore si è detto molto critico per la gestione dell’allerta in Toscana e anche nei confronti di chi tendeva a sottostimare la portata della mareggiata attesa in Liguria.

