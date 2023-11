Mareggiata in Liguria, Toti: “Pronti a dichiarare lo stato di emergenza regionale”

Liguria. “È in corso una forte mareggiata sulle nostre coste del centro e levante ligure, con danni nei comuni costieri per quanto riguarda banchine mobili, gazebo, paiolati e diversi allagamenti. Domani è prevista una nuova allerta meteo per piogge intense e persistenti e ci aspettiamo una domenica di burrasca sul mare. Ritengo quindi che nella prossima riunione di giunta dichiareremo lo stato di emergenza regionale, verificando nelle ore successive con il ministro Musumeci e il capo del dipartimento della Protezione civile Curcio la possibilità di agganciarci allo stato di emergenza nazionale, non appena avremo tirato le somme della situazione complessiva. Tra lunedì e martedì faremo una prima ricognizione dei danni con i sindaci dei comuni costieri per coprire le somme urgenze”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, nel corso della riunione odierna di giunta sulla situazione maltempo le mareggiate che hanno colpito anche le coste savonesi, in particolare a levante del territorio provinciale.

» leggi tutto su www.ivg.it