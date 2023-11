Mareggiata nel savonese: a Celle l’acqua invade strade e negozi: un sottopasso allagato

Celle Ligure. Si sono fatti sentire pesantemente gli effetti della mareggiata che nelle ultime ore sta colpendo le coste della Liguria.

A Celle Ligure le vie del centro sono state invase dall’acqua. Poco dopo le 7 di questa mattina, la mareggiata è letteralmente entrata in paese. Diversi i disagi, anche se fortunatamente di lieve entità: un sottopasso allagato e alcuni locali (come l’ingresso di una casa di riposo) invasi dall’acqua. Via Nicolò Aicardi, nel cuore storico di Celle, risulta in parte allagata. A pochi metri dal lungomare il dehors di un bar è stato letteralmente circondando dall’acqua.

