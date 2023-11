Pré, dopo anni “liberato” dai ponteggi Palazzo Serra Rebuffo: ospiterà uno spazio dedicato ai cantautori genovesi

Genova. Via ponteggi e impalcature da Palazzo Marc’Aurelio Rebuffo, conosciuto anche come Palazzo Serra Rebuffo, in piazza Santa Sabina, sede della Facoltà di Lingue e Lettere straniere.

Dopo anni in cui la facciata è rimasta coperta per i lavori di restauro dei decori e dei manufatti che lo rendono uno dei gioielli della zona dell’Annunziata, la ditta che si è occupata dei lavori ha rimosso la “gabbia” e liberato l’edificio costruito agli inizi del Cinquecento, in cui è incorporata anche una parte della cinta muraria del 1155.

