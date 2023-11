Rigenerazione urbana, la giunta regionale approva il progetto del Comune di Cosseria

Cosseria. “Desidero ringraziare la giunta regionale per aver approvato, nell’ambito del Piano Annuale degli interventi in materia di Rigenerazione Urbana per l’anno 2024, il progetto del Comune di Cosseria”. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di Cosseria Roberto Molinaro.

“In particolare – spiega -, ringrazio l’assessore all’Urbanistica e alla Pianificazione Territoriale Marco Scajola da sempre molto attento al buon esito dei bandi di finanziamento rivolti ai Comuni e soprattutto ai Piccoli Comuni. Ringrazio il suo staff ed in particolare il dottor Marco Bagnasco per il suo prezioso sostegno e per la sua costante disponibilità nel prestare assistenza agli uffici comunali nel presentare correttamente le richieste di contributo. Ringrazio anche l’ufficio tecnico di Cosseria nella persona del geometra esterno Giovanni Ghia per aver elaborato il progetto vincente”.

