Roberto Malvasio a caccia del secondo titolo all’Individual Races Attack

Ronco Scrivia. Dai “birilli” alla pista: via un impegno, sotto con un altro per Roberto Malvasio. Metabolizzato rapidamente il sesto posto assoluto conquistato allo slalom “Chiavari – Leivi” al volante di una Peugeot 208 GT della Kimera Racing, con cui ha anche primeggiato in Gruppo A, il pilota di Ronco Scrivia è pronto a rituffarsi nell’abitacolo della Radical SR4 dell’AutoSport Sorrento con cui domenica parteciperà all’edizione 2023 dell’Individual Races Attack, in programma a Magione, all’Autodromo dell’Umbria.

“Malgrado il tempo avverso, alla Chiavari – Leivi mi sono divertito – osserva Roberto Malvasio – perché ho portato in gara una vettura che non conoscevo e che ho trovato estremamente interessante: mi spiace solo di averla guidata sotto la pioggia e spero di avere una nuova opportunità di testarla sull’asciutto”.

