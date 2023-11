Seconda Categoria, buona la prima per la Veloce. Ghione: “Ragazzi preparati, società encomiabile. Sono soddisfatto”

Savona. Un ottimo inizio per sognare in grande. Come noto e ben sintetizzato dal motto pronunciato dal presidente Sanguineti in seguito alla presentazione della squadra (“Only one year”), la Veloce quest’anno ha scelto di non nascondersi dichiarando senza mezzi termini di voler puntare ad un ritorno immediato in Prima Categoria.

Se il buongiorno si vede dal mattino, per il momento in casa granata è possibile dormire sonni tranquilli: la squadra di mister Ghione infatti ha iniziato il campionato con un incoraggiante 3-0 contro la matricola Virtus Don Bosco. Secondo posto invece nel girone “b” di Coppa Liguria, un raggruppamento in cui la Veloce ha affrontato (in ordine) Borghetto, Dego, Villanovese e Mallare.

