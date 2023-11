Sestri-Lavagna: a Riva Trigoso distrutto il Bunker Bar, gravi danni ai pescatori

Strade chiuse perché invase dal mare; la via Aurelia alle Gallerie di Sant’Anna; quella per Moneglia e Deiva raggiungibili attraverso il Bracco; a Riva Trigoso chiuse le vie a mare. Le onde hanno impedito il regolare deflusso dalle acque ed è così tracimato il torrente Petronio. La passerella pedonale di via Queirolo che collega lungomare e porto di Sestri Levante è saltata. Danni enormi per i pescatori che avevano messo le reti da pesca in punti che pensavano sicuri e invece sono raggiunte e gettate in mare dalla risacca. Danni anche all’hotel San Marco. Anche a Cavi di Lavagna, via Aurelia allagata dal mare che passa attraverso i sottopassaggi (vedi video) anche a Cavi di Lavagna.

» leggi tutto su www.levantenews.it