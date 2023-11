Sori: Teatro Pubblico Ligure, presentata la IXª stagione

Dall’ufficio stampa di Teatro Pubblico Ligure

In arrivo la IXª Stagione Soriteatro, prodotta da Teatro Pubblico Ligure con la direzione artistica di Sergio Maifredi, il sostegno del Comune di Sori e la collaborazione della Pro Loco Sori. Al Teatro Comunale di Sori, in provincia di Genova, dal 30 novembre 2023 al 18 aprile 2024 sono in programma otto spettacoli, la quarta edizione de “Il mio teatro è una città”, la quinta edizione di Teatralità dell’arte dal titolo “Theatrum Ecclesiae” (gennaio – maggio) e tre incontri Sorilegge dedicati questa volta alla poesia, dedicati a Wisława Szymborska (8 febbraio), Giorgio Caproni (29 febbraio) e Camillo Sbarbaro (18 aprile), raccontati da Sergio Maifredi. Nella rosa degli appuntamenti risaltano l’anteprima nazionale di “75.000 papaveri rossi” (21 marzo) e la prima assoluta di “Banditi e fuorilegge” (18 aprile), due nuove produzioni di Teatro Pubblico Ligure. Mese dopo mese saliranno sul palco Roberto Abbiati, Roberto Alinghieri, Tindaro Granata, Gianluigi Fogacci e Carlotta Proietti, Saverio La Ruina, Massimiliano Cividati e Beppe Gambetta. Un cartellone tutto da scoprire per conoscere storie antiche o recenti, e viverle insieme ad attori e musicisti di forte personalità e riconosciuto valore. Fra le novità al botteghino, la campagna rivolta agli studenti con biglietti e abbonamenti dedicati.

