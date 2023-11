Stato di allerta per vento di burrasca. Chiusi parchi, giardini, cimiteri e il “Montagna”. Transito vietato in Via Colombo e Via del Camposanto

Questa mattina il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente a tutela della pubblica incolumità a seguito del perdurare dei forti venti di burrasca attualmente in atto.

Il provvedimento valido per oggi, venerdì 3 novembre, prevede l’interdizione a persone o mezzi nei parchi, eccetto il parco del II Giugno, compreso il centro sportivo Montagna, nei giardini pubblici, nelle aree giochi e nei cimiteri; il divieto di transito a persone o mezzi in via Colombo da viale Garibaldi a via di Monale e in via del Camposanto.

