Taglio del nastro per il nuovo magazzino comunale di Ameglia

È arrivato finalmente il momento dell’inaugurazione per il nuovo magazzino comunale di Ameglia che domani, 4 novembre, aprirà i battenti nella zona artigianale di Camisano. Fondamentale per la gestione delle emergenze sul territorio, per il ricovero dei mezzi comunali e per un più puntuale intervento dei personale, sul magazzino l’amministrazione ha investito circa 80mila euro. Il trasloco nell’area D2 di mezzi e attrezzature consentirà inoltre di liberare preziosi posti auto nel parcheggio pubblico del borgo di Ameglia.

