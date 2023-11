Treni, nuova interruzione nel ponente per i lavori del terzo valico: più pullman sostitutivi

Liguria. “Per il prossimo fine settimana, grazie alla collaborazione di Trenitalia e Amt, verrà aumentato il numero dei pullman sostitutivi e sarà intensificata la linea 1 genovese. Inoltre Trenitalia metterà a disposizione dei viaggiatori del personale a terra al fine di fornire ogni informazione richiesta”.

Così l’assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori in merito alle misure messe in campo nel prossimo weekend al fine di evitare ogni disagio ai viaggiatori della tratta ferroviaria Sestri Ponente-Cogoleto interessata dai lavori connessi al Terzo Valico e per il quadruplicamento del nodo di Genova.

