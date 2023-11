Volley Day, anche le società savonesi tra le eccellenze della pallavolo premiate da Fipav Liguria

Liguria. Sabato, a partire dalle 10, il Comitato Regionale della FIPAV Liguria premia le squadre e le sue eccellenze protagoniste della stagione sportiva 2022-2023: sarà lo Space 4 Business di Genova a ospitare una nuova edizione del Volley Day, anche quest’anno fortemente voluto della presidente Anna Del Vigo e dal suo Consiglio per riunire tutto il movimento all’inizio del nuovo anno agonistico alla presenza anche dei Comitati Territoriali Liguria Ponente (presidente Ornella Testa), Liguria Levante (presidente Franco Bocchia) e Liguria Centro (presidente Paolo Bassi).

Applausi per le squadre vincitrici dei campionati di categoria femminili: la Wonder Volley (Under 18 e Under 14), il Cogovalle (Under 16) e l’Albaro Volley (Under 13). Straordinario en plein della Colombo Volley Genova al maschile con i trionfi tra gli Under 19, gli Under 17, gli Under 15 (bronzo alle finali nazionali), l’Under 13 6×6 e 3×3.

