Le festività natalizie a Sarzana avranno un’attrazione in più perché a partire dal 18 novembre sarà aperto il Lunapark dei fratelli Lazzari. Lungo la Variante Aurelia, presso il parcheggio del polo commerciale “Porta di Luni”, giostre e intrattenimento per tutte le età saranno aperte fino al 14 gennaio. Inoltre, per l’inaugurazione prevista fra due settimane, saranno disponibili sconti e promozioni.

