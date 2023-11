Albenga, 22 opere del pittore Sergio Giusto esposte da oggi nella Torre civica

Albenga. Un viaggio nella memoria e nel passato, quella che il pittore ingauno Sergio Giusto porta in scena nella Mostra presentata da Alfredo Sgarlato che apre i battenti oggi alle ore 16 nella Torre Civica ingauna. L’inaugurazione, alla presenza dell’amministrazione comunale, prevede gli interventi del portavoce del Fieui di Caruggi Gino Rapa, dell’ex dirigente scolastico Riccardo Badino e di Lorenzo Rossi, ex insegnante del liceo artistico e creatore, insieme a Giusto, del mosaico di Caprauna.

Personaggi e antichi mestieri che si sono fissati nella sua mente: “Dopo la Mostra 100 quadri per Albenga che è stato il preludio per questa mostra, oggi presento 22 quadri degli antichi mestieri, passando quindi dal ricordo dei luoghi dei 100 quadri alle persone delle mia infanzia – racconta Giusto – I protagonisti dei quadri sono le vecchie lavandaie che lavavano i panni al fiume, mio nonno carrettiere, mio padre contadino, il vecchio Pasqualin da cui ho acquistato la mia prima bicicletta, il cestaio, gli elettricisti di via Dalmazia, la vendemmia che facevamo a Salea, l’orafo Buffa e Puppo che sfornava la farinata. Sono ricordi che mi hanno allietato durante i lunghi anni, a volte difficili in cui vivevo lontano da Albenga. Il ricordo della terra, lavorare con le mani sono gli strumenti con cui io realizzo i miei quadri”.

» leggi tutto su www.ivg.it