Arnasco “paese da centenari”: anche nonna Lia festeggia i suoi 100 anni

Arnasco. Nel pomeriggio di oggi Lia Sciandra ha spento le sue prime 100 candeline circondata dai suoi cari e dagli amici, ma soprattutto con orgoglio dall’Amministrazione Comunale e dall’intera piccola comunità, che anche quest’anno può vantare un’altra centenaria tra i suoi residenti.

“Arnasco è un paese dove si vive bene, anzi benissimo – commenta il sindaco Matteo Mirone – chi viene a vivere nel nostro paese ha ottime possibilità di raggiungere questo ambito e fortunato traguardo che – sorride – per noi arnaschesi non sembra neppure più tanto strano. Quasi ogni anno festeggiamo un nuovo centenario e per una comunità di 550 residenti credo sia qualcosa di straordinario”.

