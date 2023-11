Basket, con l’allerta c’è l’Under 19 al centro delle attenzioni

Rinviata a causa dell’allerta sia la partita della Landini Lerici di Divisione Regionale 1 contro la Next Step Rapallo, sia quella della Landini Femminile in Serie C, previste entrambe per sabato 4 novembre in serata… per quanto riguarda la collaborazione fra Gino Landini e Golfo dei Poeti l’attenzione si sposta sull’ Under 19 di quest’ultima, impegnata domenica 5 alle 11.30 in casa del Canaletto, al Palasprint spezzino; la stessa “U19” della Golfo dei Poeti, altresì, la sera di lunedì’ 6 è attesa dal recupero col Pontremoli a Lerici.

Sul fronte giovanile intanto la stessa Golfo dei Poeti, sconfitta per 64-48 a domicilio dalla Diego Bologna appunto nel campionato Under 19, si riscatta con la “U17” battendo in casa (per 66-40) la Blue Sea Lavagna. Coach Maurizio Bertelà ha fatto giocare per l’occasione: Paganini, Sancarlo, Russo, Gaspani, Andreani, Pecunia, Pignoli, Calbucci, Sammartano, Mudò, Garcìa De La Cruz e Nardi.

