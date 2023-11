Blitz antidroga della polizia locale alla Fiumara: sequestrati 160 grammi di cannabis

Genova. Controlli a tappeto in zona Sampierdarena condotti ieri dal Reparto Sicurezza Urbana e l’unità Cinofila della Polizia Locale, per il contrasto del degrado, allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti.

Identificati in zona Fiumara 5 soggetti di nazionalità egiziana sorpresi a fumare hashish, che sottoposti a controlli sono risultati in possesso di un’ulteriore quantità di sostanze stupefacenti.

Nell’area adiacente alla Fiumara, in seguito a una perlustrazione della zona, sono stati ritrovati due involucri di cellophane trasparente contenenti cannabis per una quantità di circa 160 grammi. Le sostanze erano state nascoste per successivamente procedere nelle attività di spaccio in zona.

