Da Avanti Chiavari

Oggi è intervenuto sulla sua pagina Facebook il Consigliere Regionale Sandro Garibaldi dicendo

che non è un “gufo” ma che è solo preoccupato (per i cittadini) del progetto dei pennelli e del

progetto del depuratore. Noi aggiungiamo che siamo anche preoccupati per il progetto della

diga Perfigli.

Occorre quindi ricordare alcuni passaggi fondamentali dei tre progetti:

» leggi tutto su www.levantenews.it