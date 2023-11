Genova. Tre feriti, di cui uno in gravi condizioni e in tanti ieri allontanati dalle situazioni pericolose in cui si erano messi con la mareggiata che ha portato via ristoranti e spazzato passeggiate e piazzette.

E’ andata anche bene, tutto sommato, guardando le tante immagini di persone a pochi passi dalle onde per un video o un selfie con lo sfondo di una mareggiata storica. Ma, è bene ricordarlo, a rischiare non sono solo gli imprudenti: chi per lavoro va a soccorrerli rischia a sua volta.

