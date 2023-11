Furti e rapine nelle abitazioni degli anziani nel savonese: sgominata banda, la polizia arresta 8 persone

Cuneo. La Polizia di Stato, tramite la Squadra Mobile della Questura di Cuneo, in seguito a una attività investigativa iniziata nel maggio 2022 e condotta dalla Sezione Antirapina, ha arrestato 8 persone (mentre altre 4 risultano indagate in stato di libertà) tutte appartenenti alla comunità nomade sinti piemontese, ritenute responsabili di aver costituito, a vario titolo, un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di 27 furti e 6 rapine in abitazione nelle province di Savona, Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Milano, Como e Piacenza (nel periodo da maggio/giugno 2022 a gennaio 2023), ai danni di persone anziane.

L’attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Cuneo, ha trovato origine da una serie di furti in abitazione commessi nel territorio del cebano, nel corso dei quali gli arrestati fingevano di essere appartenenti alla Polizia Locale, ovvero dipendenti di aziende per la fornitura di servizi idrici, simulando fughe di gas e possibili esplosioni per mezzo di spray urticanti e petardi che, in alcuni casi, arrecavano malessere e stordimento alle vittime, tali da rendere necessario l’intervento di personale medico ospedaliero.

» leggi tutto su www.ivg.it