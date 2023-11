“Il trasferimento di Neurologia non consentirà di curare a dovere i malati di ictus”

Nei giorni scorsi l’Associazione per la lotta all’ictus cerebrale della Spezia si è dovuta attivare nell’interesse dei pazienti colpiti da ictus, per verificare la congruità della proposta di trasferire la struttura complessa di Neurologia dell’Asl 5, con annesso “Centro ictus”, in una sede con spazi notevolmente ridotti e insufficienti rispetto all’attuale, che, com’è noto, deve essere abbandonata perché allocata in locali che sono a rischio di crollo.

Il presidente dell’associazione Gian Pietro Montanari ha contattato il direttore generale dell’Asl 5 Paolo Cavagnaro 5 per spiegare di ritenere che la decisione non consentirà di fornire, come da protocolli in uso, la qualità e la tempestività delle cure per una patologia tempo dipendente quale è l’ictus. “Ricordo che si tratta di una patologia che costituisce la prima causa di disabilità e la terza di morte – spiega Montanari – e che se non curata adeguatamente e tempestivamente, potrebbe incidere negativamente sul tasso di disabilità dei futuri pazienti con conseguenti maggiori disagi per le famiglie e maggiori costi per l’Asl 5. A titolo esemplificativo alla Spezia si contano 400 ictus all’anno“.

