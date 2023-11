Da Celestino Moruzzi, segretario dell’Associazione Volontari Protezione Civile Liguria ODV

Questa mattina anche L’Associazione Volontari Protezione Civile Liguria ODV ha partecipato alla cerimonia della commemorazione del 4 novembre tenutasi a Lavagna, nonostante il lungo lavoro di ieri sul litorale lavagnese e il prossimo impegno per l’allerta di questa sera, era doveroso presenziare per ricordare chi ha dato la vita per il nostro paese.

» leggi tutto su www.levantenews.it