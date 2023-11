Lavagna: volontari protezione civile, il nuovo direttivo

Da Celestino Moruzzi, segretario Associazione Volontari Protezione Civile Liguria (Avpc)

Ieri venerdì 3 novembre 2023, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione Volontari Protezione Civile Liguria ODV il quale ha effettuato il riparto delle cariche nel seguente modo:

– Presidente sig. Matteo Rezzoagli;

– Segretario/Cassiere sig. Celestino Moruzzi;

– Coordinatore dei Volontari sig. Eugenio Degli Esposti;

– Consigliere sig.ra Delia Crobu.

L’Associazione Volontari Protezione Civile Liguria ODV è stata fondata il 13 dicembre 2018 a Chiavari ed ha la sede legale a Genova, attualmente opera con il Gruppo Tigullio nel levante ligure ed ha la sede operativa in piazza Torino, 40 a Lavagna (Ge), alla quale aderiscono 130 Soci Ordinari e 20 Soci Volontari, l’Organizzazione ha recentemente stipulato una convenzione con il Comune di Lavagna al fine di collaborare in caso di interventi sul territorio in caso di calamità e con la Polizia Municipale in occasione di eventi e manifestazioni.

L’Associazione è riconosciuta dalla Regione Liguria ed aderisce a Prociv-Arci.

