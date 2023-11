Lavoro, in Liguria segnali positivi dall’artigianato: a Savona microimprese in crescita

Liguria. Il terzo trimestre 2023 si chiude con una crescita del +0,19% per l’artigianato complessivo della Liguria, in linea con la media nazionale che si attesta su +0,22% e 2.755 imprese di saldo positivo. Secondo l’elaborazione dell’Ufficio studi di Confartigianato Liguria sugli ultimi dati Infocamere-Movimprese relativi alla demografia dell’artigianato, su un totale di 43.103 micro imprese attive in Liguria, nel terzo trimestre 2023 si sono iscritte 563 (+1,30%) nuove realtà, mentre 481 (+1,11%) hanno chiuso i battenti, con una saldo attivo di 82 imprese.

Osservando i dati relativi ai principali settori artigiani, le costruzioni si confermano un settore con un andamento positivo: l’edilizia conta 21.314 imprese attive in Liguria; il terzo trimestre del 2023 vede un saldo positivo di 68 aziende con 318 aziende di nuova apertura e 250 chiusure. Leggera flessione invece per il manifatturiero che perde 14 imprese, con 61 nuove iscrizioni e 75 chiusure.

