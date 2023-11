Liguria, non è finita: allerta meteo dalle 18 e sarà ancora rischio mareggiata

La Liguria non ha ancora cominciato a contare i danni alle strutture travolte dalla mareggiata di ieri che una nuova perturbazione si avvicina e tra stasera e domattina potrebbe creare nuovi problemi.

La nuova perturbazione che interesserà particolarmente il Centro e il Levante della regione tra il tardo pomeriggio di oggi, sabato 4 novembre, e la mattinata di domani, domenica 5 novembre. Si attendono piogge diffuse e persistenti, soprattutto sul Levante, con linee temporalesche localmente forti ma non stazionarie. Per questo Arpal ha emanato una nuova allerta meteo che sarà arancione per il levante ligure, con i territori di Tigullio e Spezzino dalle 18, mentre per Savona e Genova, al momento, l’allerta sarà gialla e partirà alla stessa ora.

