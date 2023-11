Lutto nel mondo dello shipping: è scomparso il capitano Antonio Cosulich

Genova. Il consiglio di amministrazione di Fratelli Cosulich ha annunciato oggi la scomparsa del capitano Antonio Cosulich, ex presidente del gruppo. L’azienda sottolinea come la “straordinaria leadership di Antonio ha ampliato i nostri orizzonti introducendo attività di trading di bunker nel nostro portafoglio. Ha inoltre impostato la giusta direzione, avviando il programma di investimenti che ha portato il gruppo ad affermarsi come fornitore fisico di alto livello. La leadership del Capitano Antonio però si estendeva ben oltre la nostra azienda; è stato il secondo presidente in assoluto della neonata Ibia, l’International Bunker Industry Association, una delle istituzioni più influenti nel nostro campo”.

Il gruppo prosegue la sua attività con “il fratello Andrea, presidente onorario, e la figlia Marta, amministratore delegato. Matteo, Tomaso e Stefano, che sono entrati nel Gruppo e nel Cda sotto la sua ala protettrice. Augusto, che gli è succeduto come presidente insieme al figlio Timothy, che attualmente ricopre il ruolo di presidente di Ibia. Tutti continuano a sostenere la sua visione e i suoi valori. Onoreremo la sua memoria continuando a costruire sulle fondamenta che ha gettato per il nostro Gruppo, sostenendo i valori e i principi a lui cari”.

