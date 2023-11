Maltempo e danni, vertice in Prefettura. L’appello: “Massima prudenza: ritornano burrasca e mareggiate”

Nella mattinata di oggi il prefetto della Spezia, Maria Luisa Inversini, alla presenza dell’assessore Regionale alla Protezione Civile, Giacomo Raul Giampedrone, ha presieduto la riunione del Centro coordinamento soccorsi, convocato per un punto di situazione in seguito agli intensi temporali e mareggiate degli ultimi giorni e per valutare le conseguenti azioni da intraprendere a seguito delle previsioni meteorologiche per le prossime ore. Alla riunione hanno partecipato l’assessore alla Protezione civile del Comune della Spezia, i vertici delle forze di polizia, dei Vigili del fuoco, della Capitaneria di porto e i rappresentanti della Provincia della Spezia.

Il maltempo ha reso necessario eseguire numerosi interventi su tutto il territorio provinciale, a causa della caduta di alberi, di smottamenti ed allagamenti, nonché delle forti mareggiate, che hanno investito la costa, ma finora non si registrano danni alle persone.

