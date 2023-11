Mareggiata a Chiavari, il sindaco Messuti: “Allagamenti e danni alle strutture ma le nuove difese a mare funzionano”

Chiavari, “La forte mareggiata che si è abbattuta ieri sulle coste di Chiavari è stata più intensa rispetta quella del 2018. Purtroppo si sono verificate diverse criticità sul lungomare, in particolare nella zona compresa tra piazza dei Pescatori e la Torre Fara e in tutte le altre aree dove sono presenti le dighe parallele alla costa – dichiara il sindaco Messuti – Diversi esercizi commerciali hanno riportato danni a verande e a strutture di alcuni stabilimenti che vengono conservate sulla spiaggia tutto l’anno. Anche alcuni condomini in prossimità di via dei Velieri sono stati colpiti dalla mareggiata, numerosi box e cantine si sono allagati a causa delle onde che sono riuscite ad arrivare fino alla strada”.

“Ci siamo immediatamente attivati con i mezzi per cercare di rimediare quanto possibile, i tecnici sono già al lavoro per ripristinare tutte le aree invase dall’acqua. Le nuove difese a mare perpendicolari alla costa, comprese tra la foce del Rupinaro e il bar 4 Archi, hanno chiaramente dimostrato di funzionare. Infatti, nonostante le condizioni meteo avverse, è stata l’unica parte di passeggiata ad essere rimasta aperta e fruibile. Anche la foce del torrente Rupinaro è libera senza nessuna presenza di tappi che possano impedirne il deflusso delle acque”

