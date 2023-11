Maurizio, portacolori dell’Italia alla Maratona di New York – giorno 2: “Che emozione quando mi hanno dato la bandiera”

New York/Pietra Ligure. Ha iniziato ad allenarsi e a correre dopo aver vinto la propria battaglia contro il linfoma ed ora il pietrese Maurizio Romeo si sta preparando per partecipare alle sua nona maratona. Una delle più conosciute e importanti al mondo: la Maratona di New York.

La prima risale al 2016, a 10 anni dalla guarigione dal tumore, quando Romeo ha corso a Roma. Tutto è nato con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore della ricerca contro il cancro con l’aiuto dell’Associazione Giacomo Sintini. E da quel momento il runner savonese ne ha fatta di strada, arrivando oggi nella Grande Mela.

