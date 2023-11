Paita: “Difesa del territorio e dissesto idrogeologico, cosa sta facendo il governo?”

“La grave ondata di mal tempo che ha coinvolto il Nord Italia, procurando decessi e persone attualmente ancora disperse, ha colpito con forza anche le coste della Liguria. Un territorio fragile, dove oggi Sindaci e associazioni chiedono a gran voce l’aiuto della Regione per la richiesta dello stato di emergenza ma soprattutto invocano la programmazione di interventi strutturali che proteggano borghi e paesi dalle sferzate delle mareggiate, sempre più imprevedibili. Ci sono esempi virtuosi in alcune realtà del nostro territorio, che dimostrano come lo studio approfondito dei nostri circa 8000 km di costa del Paese possano essere tutelati da eventi atmosferici, spesso straordinari ma ormai sempre più frequenti. Si era fatto un grande lavoro di collaborazione tra enti nel creare la struttura di Italia Sicura, una progettazione seria di difesa dei territori e di lotta al dissesto idrogeologico. Il governo cosa sta facendo su questo tema?

Nell’immediato servono risorse per aiutare tutte le realtà colpite da questa grave mareggiata.

