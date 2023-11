Pietra Ligure: dalla Regione oltre 830mila euro per la riqualificazione di viale della Repubblica, via della Cornice e via Ranzi

Pietra Ligure. “L’assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone ci ha ufficialmente comunicato, nei giorni scorsi, che i nostri progetti inerenti la sistemazione strutturale e infrastrutturale di via della Cornice/via Ranzi e di viale della Repubblica, per i quali avevamo presentato istanza a inizio 2023 nell’ambito della programmazione regionale degli interventi e delle progettazioni infrastrutturali in materia di viabilità e mobilità ciclistica, sono stati finanziati rispettivamente con 324 mila euro e 510 mila euro, all’interno della dotazione regionale a valere su fondo di sviluppo e coesione 2021/2027”. Lo annunciano con soddisfazione il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore ai lavori pubblici Francesco Amandola.

“Si tratta di due interventi infrastrutturali e di riqualificazione urbana molto attesi che prevedono il rifacimento e la messa in sicurezza di alcuni tratti di pavimentazione stradale, a compimento di lavori iniziati nell’anno scorso e in quello in corso – spiegano De Vincenzi e Amandola -. Un risultato importante che dà ragione, ancora una volta, alla grande opera di programmazione da parte dell’amministrazione comunale e di predisposizione degli atti da parte degli uffici, che ringraziamo, e soprattutto di un’idea chiara di quello che ci vuole per il paese e la capacità di metterla in pratica”.

